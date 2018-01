Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Birgit Schrowange (59) könnte es momentan nicht besser gehen: Im exklusiven Closer-Interview (EVT 31.01.) spricht die Moderatorin über ihren anstehenden 60. Geburtstag, Zukunftspläne und ihren neuen Partner.



"Ich kann es kaum glauben, dass ich schon 60 werde", sagt Birgit Schrowange. "Ehrlich gesagt fühle ich mich eher wie 30." Könnte das auch an Frank Spothelfer (51) liegen, mit dem sie jetzt den Mann fürs Leben gefunden hat? "Das stimmt. Seit ich so verliebt bin, bekomme ich gleich noch mehr Energie."



Das Paar hatte sich vor einem halben Jahr im Sommerurlaub kennengelernt und pendelt seitdem zwischen Köln, Zürich und Mallorca hin und her. Eine Hochzeit ist noch nicht geplant: "Jetzt genießen wir erst mal die gemeinsame Zeit", so Birgit Schrowange.



Auch beruflich läuft alles bestens: Die Moderatorin hat ihren Vertrag mit RTL um zwei Jahre verlängert und feiert mit dem Modeunternehmen Adler gerade 70. Jubiläum. "Ja, mir geht es wirklich sehr gut, und ich bin super-happy. Es ist gerade eine sehr glückliche Phase in meinem Leben. Manchmal kommt das Beste eben doch zum Schluss."



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 6/2018, EVT 31.01.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon: 040/3019-2550.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup