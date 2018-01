Hod Hasharon, Israel (ots/PRNewswire) - Valens, Entwickler von HDBaseT und Gründer von HDBaseT Alliance, kündigte die Verfügbarkeit der VS200- und VS210-Chipsätze für einfachere HDBaseT-Installationen an, die nicht alle 5Play-Merkmale erfordern.



Durch die Erweiterung der Valens Colligo-Familie um die VS200- und VS210-Chipsätze haben Anbieter von HDBaseT-Equipment die Möglichkeit, eine Reihe von Produkten - von High End bis Low End - über eine herkömmliche Hardware-Plattform zu konzipieren und herzustellen. Der VS200-Chipsatz ermöglicht die Verbreitung von hochauflösenden Video- (1080p) und Audioformaten, Bedienelementen sowie eine Antriebsleistung über ein einzelnes Cat6-Kabel für bis zu 50 m oder 4K-Videoformate bis zu 40 m (unkomprimiert 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 30 Hz 4:4:4 oder 4K 60 Hz 4:4:4 und HDR10 mittels sichtbar verlustfreier Kompression). Bei einem Pixeltakt von über 340 MHz setzt der VS200-Chipsatz EDID-Anpassungsmechanismen für HDMI 2.0 ein, ist vollständig kompatibel mit HDMI 1.4 und 2.0 und unterstützt HDCP. Alle wichtigen digitalen Audioformate, einschließlich HDMI-Formate, werden unterstützt. Die Bedienoberflächen binden UART, IR, I2C (Slave/Master), RS232 und die serielle Allzweckeingabe/-ausgabe (MSIO) zur Erweiterung von proprietären Bedienelementen ein.



Der VS210-Chipsatz bietet dieselben Merkmale wie der VS200-Chipsatz und unterstützt zudem USB 2.0 und ist als Host oder Device für weitere Anwendungen konfigurierbar. Beide sind mit anderen Colligo-Chipsätzen von Valens Pin-kompatibel und ermöglichen durch die optionale Integration einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte die Unterscheidung einer Reihe von Produkten.



"Nicht für jeden Anwendungsfall sind sämtliche Merkmale oder die 100 m-Reichweite, die gewöhnlich durch HDBaseT ermöglicht wird, erforderlich. Als Teil der Colligo-Familie von Valens dienen die VS200- und VS210-Chipsätze Verkäufern, die in die Entwicklung von Premiumprodukten investiert haben - wie in solche zur Unterstützung der neuesten 4K 60 Hz 4:4:4- und HDR10-Formate -, reduzierte Merkmale und Range-Ausführungen dieser Produkte mit minimalem Einsatz und minimaler Investition zu entwickeln. Diese neuen Chipsätze unterstützen die erwartete Hochleistung von HDBaseT, bieten gleichzeitig zusätzliche Flexibilität für Verkäufer und Hersteller und unterstützen eine Reihe von Anwendungsfällen und Anwendungen."



Gabi Shriki, Senior Vice President und Head of the Audio-Video Business, Valens.



Über Valens



Valens wurde 2006 gegründet und bietet Halbleiter-Produkte zur Verteilung von Multimedia-Inhalten in Ultra HD-Qualität. Die HDBaseT-Technologie des Unternehmens ermöglicht eine Verbindung von großer Reichweite der Geräte über ein einzelnes Kabel und ist ein globaler Standard für die erweiterte digitale Medienverteilung. Valens ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Israel und zwei zentralen Geschäftseinheiten - audiovisuelle Medien und Automobilindustrie. Weitere Informationen unter www.valens.com.



Pressekontakt: Sandra Welfeld Communications Sandra.Welfeld@valens.com +972-52-4007283