Auftragsverpacker/-fertiger, 3PLs und CPG-Marken werden von der Erweiterung des regionalen Leistungsangebots und der lokalen Sprachunterstützung für Nulogys branchenführende Lösungen profitieren



Nulogy (http://www.nulogy.com), Weltmarktführer bei Lösungen für eine agile Lieferkette, und Ordinatio (https://www.ordinatio.nl/en), Dienstleister im Bereich Softwareberatung und Projektmanagement für die Lieferkette mit Sitz in den Niederlanden, haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, um Kunden in Westeuropa bei der Implementierung von Nulogy-Lösungen besser zu unterstützen.



Diese Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der bis 2030 für Westeuropa eine starke Verbreitung fragmentierter Konsumentennischen vorhersagt wird, derzeit "CPG-Unternehmen aber zu langsam und kostenintensiv wirtschaften, um ein profitables Wachstum in Nischenmärkten zu erzielen" (Prognose von McKinsey & Company, http://www.mckinsey.com).



Durch die neue Partnerschaft ist Nulogy in der Lage, Support in den Landessprachen Niederländisch und Deutsch sowie in Englisch auf bequeme Weise bereitzustellen und darüber hinaus Nulogys Branchenstandard-Technologie zur Verwaltung ausgelagerter, externer Lieferantenprozesse und -beziehungen zu unterstützen. Vorteile der Nulogy-Technologie:



- Stellt für externe Logistikfirmen, Auftragsfertiger/-verpacker und andere Dienstleister kritische Funktionen für Management, Steuerung, Datenanalyse und kontinuierliche Prozessverbesserung bereit, die in ERP-, WMS- und anderen Systemen fehlen. - Ermöglicht CPG-Marken die Nutzung eines Standard-Instrumentariums zur Verfolgung und Verwaltung ihres Ökosystems an externen Zulieferern, was die ausgelagerte Lieferkette in ein strategisches Gut verwandelt. - Bietet eine erprobte Plattform für CPG-Marken und Zulieferer zur Kosteneinsparung sowie zur Verbesserung der Kundenbetreuung, der qualitativen/regulatorischen Compliance und der finanziellen Situation ihrer komplexen Lieferketten. - Ermöglicht CPG-Marken und ihren Zulieferern die Beseitigung von Ineffizienzen und Eindämmung der Verschwendung bei der durchgängigen Auftragserfüllung, damit die Lieferkette nachhaltiger wird.



"Wir freuen uns über die Kollaboration mit Firmen, die durch Standardisierung auf der Nulogy-Plattform von verbesserter Agilität und Rentabilität profitieren werden", sagte René van der Linden, Geschäftsführer von Ordinatio. Nulogys Produktions-, Qualitäts- und Management-Lösungen ergänzen ERP-, WMS- und zugehörige Systeme durch kritische und klassenbeste Leistungsmerkmale."



"CPGs verlassen sich immer stärker auf externe Zulieferer. Diese wiederum wollen ihren Kunden einen messbaren Mehrwert liefern. Immer mehr Firmen entscheiden sich für das von Nulogy angebotene Echtzeit-Kollaborationsmodell", sagte Josephine Coombe, Chief Marketing Officer bei Nulogy. "Wir sind hocherfreut über die Zusammenarbeit mit Ordinatio, um unsere westeuropäischen Kunden vor Ort unterstützen zu können. Wir wollen ihnen dabei helfen, agiler und reaktionsfähiger zu werden und zugleich profitabler und nachhaltiger zu wirtschaften."



Weitere Informationen darüber, wie Sie und Ihre Organisation von diesen Lösungen profitieren können, erhalten Sie von Nulogy oder Ordinatio.



Informationen zu Nulogy



Nulogy hat mit Perfect Order Network eine einheitliche Plattform entwickelt, die Marken und Lieferanten zusammenbringt, um für Verbraucher auf der ganzen Welt ein maßgeschneidertes Produkterlebnis zu ermöglichen. Nulogys cloudbasierte Lösungen unterstützen die erforderliche Auftragsausführung, Interkonnektivität und Datenintelligenz zur Orchestrierung der maßgeschneiderten Letzte-Meile-Produktgestaltung. Die Plattform beseitigt Ineffizienzen in globalem Maßstab und hilft beim Aufbau profitabler und nachhaltiger Lieferketten. http://www.nulogy.com



