BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund laufender Verfahren wird der Bund im Herbst übergangsweise wie geplant sämtliche Anteile am Mautbetreiber Toll Collect auf sich vereinen. "Wie in der Vergangenheit kommuniziert, wird der Bund die Anteile an der Betreibergesellschaft zum 1. September übernehmen und die Anteile an den erfolgreichen Bieter, der im Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten hat, veräußern", teilte das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage mit. Es sei nicht beabsichtigt, dass der Bund die Geschäftsanteile an der Betreibergesellschaft dauerhaft halten werde.

Grund für das Vorgehen sind den Angaben zufolge die beiden Schiedsverfahren, die zwischen dem Bund und den Toll-Collect-Unternehmen Telekom, Daimler und Cofiroute laufen. Im Verfahren I macht der Bund als Kläger gegen die Toll Collect GbR und deren Konsorten Schadenersatz "wegen der verspäteten Einführung der Lkw-Maut" sowie Vertragsstrafen geltend.

Im Verfahren II fordert die Toll Collect GmbH als Betreiberin des Lkw-Mautsystems vom Bund eine Vergütung für den Betrieb des Mautsystems. Zu laufenden Verfahren könne keine Stellung genommen werden, erklärte ein Ministeriumssprecher. Das Verkehrsministerium gehe aber davon aus, "dass die im Schiedsverfahren von ihm geltend gemachten Ansprüche berechtigt sind und verfolgt diese weiterhin".

Der Mautbetreibervertrag zwischen dem Bundesverkehrsministerium und der Toll Collect GmbH läuft Ende August aus. Derzeit läuft das europaweite Verfahren zur Vergabe der Geschäftsanteile an der Toll Collect GmbH und zum Abschluss eines neuen Betreibervertrages. Die Zuschlagsentscheidung soll laut Ministerium "voraussichtlich Mitte 2018" erfolgen.

