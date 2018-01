Berlin und Paris (ots/PRNewswire) -



Aermoo (https://www.aermoo.com/) ist eine russische Marke für robuste Smartphones, die Outdoor-Fans wohlbekannt ist. Wie kann eine aufstrebende Marke weltweit so gutes Feedback erhalten? Nach dem Motto "das Unmögliche wagen", bringt Aermoo Menschen mit seinen leistungsstarken Produkten näher zur Natur und beweist seinen Sinn für soziale Verantwortlichkeit, indem es zahlreiche soziale Gruppierungen für Abenteuerlustige unterstützt. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, das Unmögliche möglich zu machen.



Markenkonzept: Das Unmögliche wagen



Aermoo ist ein Bereich von Aermoo Mobile aus Russland und beharrt auf seinem Konzept "das Unmögliche wagen". So wie abenteuerlustige Outdoor-Fans immer wieder die Grenzen des menschlichen Daseins ausloten, wagt Aermoo das Unmögliche, um umwerfend robuste Smartphones zu entwickeln. Diese stabilen Handys werden von deutschen Designern gestaltet und erreichen dank einer luftfahrttauglichen Aluminiumlegierung Militärqualität. Sie bieten sowohl ein ansprechendes Äußeres als auch ein starkes Leistungspaket im Inneren. Aermoo stellt das sperrige Image des herkömmlichen robusten Telefons auf den Kopf.



Produktreihe: Robuste Smartphones und Zubehör



Angeregt von seiner Begeisterung für Naturexkursionen hat Aermoo zahlreiche professionelle robuste Smartphones herausgebracht, von denen zwei Produkte besonders erwähnt werden sollten. Sie verfügen über die Schutzklasse IP68 und zusätzliche Wasser- und Staubschutzqualitäten, die speziell für Outdoor-Fans entwickelt wurden. Komplette Tools wie SOS, PTT, Kompass, GPS, Glonass, Gyroskop usw. sind im Gerät vorinstalliert.



- Aermoo M1: Das Aermoo M1 verfügt über ein 5,2-Zoll-FHD-Display, eine 21 MP Sony® Kamera und einen 5580 mAh Akku, alles betrieben von einem Helio P25 Octacore-Prozessor. Die starke Leistung kommt in einem eleganten Gehäuse aus einer luftfahrttauglichen Aluminiumlegierung, das so robust ist, dass man damit Nüsse knacken kann. Dazu beschleunigen 6 GB RAM und 64 GB ROM den Betrieb und bieten reichlich Speicherplatz. - Zubehör: Außer robusten Smartphones produziert Aermoo auch hochwertiges Zubehör, beispielsweise Outdoor-Lautsprecher, Autoladegeräte, Bluetooth-Headsets, kabellose Ladegeräte und Bluetooth-Kopfhörer, als leistungsstarke und zuverlässige Begleiter zum Telefon.



Individuell angepasstes robustes Telefon: Game of Thrones



Aermoo ist der wohl erste Hersteller der Welt, der anbietet, ein robustes Smartphone-Sondermodell nach individuellen Vorgaben zu gestalten. Es ist eine Hommage an die legendäre Fernsehserie Game of Thrones und bietet eine individuell angepasste Hülle. Aermoo hat nicht nur die Nutzungsrechte für das Design von Game of Thrones, sondern bietet auch einen DIY-Service, in dessen Rahmen Kunden mit Aermoo in Kontakt treten können, um sich die Rückseite der Hülle mit einem Text eigener Wahl bedrucken zu lassen.



In diesem Video erfahren Sie mehr über Aermoo: https://www.youtube.com/watch?v=RaG5b9WRSOs



