FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 98 (100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3700 (3510) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 320 (325) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 253 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 900 (830) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.59% TO 7626 (CLOSE: 7671.53) POINTS BY IG - FTSE INDICATED -0.61% TO 7625 (CLOSE: 7671.53) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 925 (970) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 7300 (6100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LONMIN PRICE TARGET TO 62.90 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES DECHRA PHARMACEUTICA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2631 (2221) P. - JPMORGAN CUTS ESURE GROUP PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2750 (2660) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 615 (610) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4050 (3900) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob