Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Europäische Union (pts019/30.01.2018/10:55) - Trusted Data Solutions, LLC (TDS), stärkt seine Position auf dem Benelux-Markt durch die Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages mit ATTINGO, Spezialist für Datenrettung. Durch die Kooperation mit Attingo ist TDS nun in der Lage, professionelle Tape-Reparatur und Restaurationsdienstleistungen in den Benelux-Ländern anzubieten. "Es war der logische nächste Schritt, um eine Professionalisierung in diesem sich kontinuierlich weiterentwickelnden Markt für Tapereparatur und Taperestaurierung zu erreichen", erläutert Robbert Brans, Geschäftsführer bei Attingo Datenrettung in den Niederlanden. "Indem wir unsere Kräfte bündeln, können wir unseren Tape-Restaurierungsservice auf dem Benelux-Markt ausbauen." Chris Clark, President und CEO bei TDS, zeigt sich euphorisch: "TDS ist stolz auf unsere Partnerschaft mit Attingo Datenrettung. Robbert Brans und sein Team haben sich in den Niederlanden einen hervorragenden Ruf für Vertrauen und technische Exzellenz erworben und wir freuen uns, diese Partnerschaft in unsere globale Lieferstrategie zu integrieren." TDS TDS ist ein führender Anbieter für Backup-Tape-Wiederherstellung, strategische Tape-Suche, Migration von E-Mail-Archiven und Wiederherstellung von Audiobändern. Attingo Datenrettung Attingo Datenrettung ist seit mehr als 20 Jahren auf Datenwiederherstellung spezialisiert. Attingo speichert Daten sowohl von komplexen RAID-Systemen oder Servern als auch von Festplatten, SSDs, Bändern oder USB-Sticks. Das Unternehmen verfügt über drei eigene hochmoderne Reinraumlabore in Österreich, Deutschland und den Niederlanden. Die Abläufe sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert. (Ende) Aussender: Attingo Datenrettung GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Nicolas Ehrschwendner Tel.: +49 40 54 88 756 0 E-Mail: ne@attingo.com Website: www.attingo.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180130019

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 04:55 ET (09:55 GMT)