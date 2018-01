Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft in der Eurozone hat im vierten Quartal 2017 ihre kräftige Dynamik beibehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen Oktober und Dezember um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs in dieser Höhe vorausgesagt. Im dritten Quartal war die Wirtschaft um 0,7 Prozent gewachsen.

Im Jahresvergleich lag das BIP im vierten Quartal um 2,7 Prozent höher. Volkswirte hatten ein Plus von 2,6 Prozent erwartet. Im dritten Quartal war die Wirtschaft um revidiert 2,8 (vorläufig: 2,6) Prozent gewachsen.

Eurostat publiziert etwa 30 Tage nach Ablauf des Referenzquartals eine vorläufige Schnellschätzung des BIP in Europa. Die Schnellschätzung beruht auf Angaben von 17 Mitgliedstaaten, die 94 Prozent des Euroraum-BIP abdecken. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die deutschen Daten zur Berechnung des europäischen BIP vertraulich an Eurostat geliefert.

Offiziell legt Deutschland seine BIP-Zahlen für das vierte Quartal erst am 14. Februar vor. Die französische Wirtschaft hat im Schlussquartal etwas an Dynamik gewonnen. Das BIP wuchs um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal hatte die Wachstumsrate 0,5 Prozent betragen. Die spanische Wirtschaft behielt im vierten Quartal ihre kräftige Dynamik bei. Allerdings ging die Wachstumsrate leicht von 0,8 auf 0,7 Prozent zurück.

