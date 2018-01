Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Januar nach dem Erklimmen eines 17-Jahreshochs etwas gesunken. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung ging auf 114,7 Punkte von 115,3 im Vormonat zurück. Volkswirte hatten dagegen mit einem Indexanstieg auf 116,2 Zähler gerechnet.

Die schwächere Stimmung resultierte aus einer geringeren Zuversicht bei Dienstleistern und im Einzelhandel, während die Stimmung in der Industrie stabil blieb. Unter den Konsumenten und im Bausektor verbesserte sich die Stimmung. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator ging auf 114,7 Punkte von 115,1 zurück.

Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels.

In den größten Eurozone-Ländern stieg die Wirtschaftsstimmung in Spanien (plus 0,9 Punkte), in den Niederlanden (plus 0,9 Punkte) und in Deutschland (plus 0,6 Punkte). Kräftige Rückgange gab es in Frankreich (minus 2,4 Punkte) und in Italien (minus 1,7 Punkte).

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone sank auf plus 8,8 Punkte von plus 9,1 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Wert von 9,1 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Indexstand von plus 1,3 Punkte nach plus 0,5 gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

