Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-30 / 11:00 *E.ON bringt Innovation auf den Energiemarkt: Solarstrom ohne Batterie speichern* *Erstmals 100-prozentige Solarstrom-Selbstversorgung ohne Speicher möglich* E.ON mischt den Solar- und Photovoltaikmarkt auf. Als erstes Unternehmen bietet E.ON seinen Kunden an, den eigenen Solarstrom ohne die bisher übliche Batterie zu speichern. Ab sofort können die Besitzer von Photovoltaikanlagen ihre Energie direkt und ohne Limit in die E.ON SolarCloud einspeisen. Auf dieses virtuelle Stromkonto lässt sich nicht nur für den Energiebedarf zu Hause, sondern auch an anderen Orten zugreifen. E.ON wird die Produktneuheit zuerst auf den Energiemärkten in Deutschland und Italien anbieten. Eine Cloud-Lösung hat E.ON bereits seit einem Jahr im Programm, allerdings bisher ausschließlich in Verbindung mit dem Batteriespeicher E.ON Aura. Hierbei wird der eigene Solarstrom erst dann in die Cloud geladen, wenn der Aura-Speicher komplett gefüllt ist. Das neue System ist deutlich einfacher und komfortabler. Kunden sparen die Anschaffungs- und Installationskosten eines physischen Speichers und haben keinen Aufwand für Wartung. Vor allem haben Kunden die Möglichkeit, ein Stromguthaben für den Winter zu günstigen Konditionen anzusparen und sich zu 100 Prozent mit Solarstrom aus ihrer eigenen Photovoltaikanlage zu versorgen. Wirkungsgradverluste gibt es nicht mehr. "Mit der E.ON SolarCloud ermöglichen wir unseren Kunden, ihre ganz persönliche Energiewelt zu gestalten, frei und vollkommen unabhängig. Das ist einzigartig. Die Cloud-Lösung eröffnet auch Besitzern von Wärmepumpen oder Elektroautos neue Möglichkeiten. Das macht deutlich, welche Bedeutung Strom zukünftig auch in Bereichen wie Mobilität oder Wärmeversorgung bekommt", sagt E.ON Vorstandsmitglied Karsten Wildberger. Mit der E.ON SolarCloud zielt E.ON auf ein großes Marktpotenzial. Allein im deutschen Markt gibt es heute mehr als 1,6 Millionen Betreiber von Solaranlagen. Nach Einschätzung von E.ON und auf Basis der Daten aus der Sunroof-Kooperation von E.ON und Google gibt es in Deutschland noch weitere 10 Millionen Dächer, die sich für die Installation von Photovoltaikanlagen eignen. E.ON bietet das Produkt in verschiedenen Konfigurationen an. In der Basisvariante in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage fallen monatliche Kosten von 30,99 Euro an. Kunden, die ihr System dennoch mit einer Batterie betreiben wollen, können diese Lösung auch weiterhin von E.ON beziehen. Die erfolgreiche und gewachsene Kooperation mit dem deutschen Batterie-Hersteller SOLARWATT setzt E.ON fort. Ein Speicher kann auch jederzeit nachgerüstet werden. Detaillierte Informationen finden Interessenten unter www.eon-solar.de [1]. E.ON wird die Produktinnovation auch während der Energie-Leitmesse E-world vom 6. bis 8. Februar in Essen vorstellen. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/E-ON/649505.html [2] Bildunterschrift: E.ON SolarCloud Emittent/Herausgeber: E.ON SE Schlagwort(e): Energie 2018-01-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201-184 00 E-Mail: info@eon.com Internet: www.eon.com ISIN: DE000ENAG999 WKN: ENAG99 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 649505 2018-01-30 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1130699156a75c69defe5be3f94df516&application_id=649505&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=45064e3d1ac0d379e63d3480a8af9aff&application_id=649505&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 05:00 ET (10:00 GMT)