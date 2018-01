Als wir die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) am Freitag unter die Lupe genommen hatten, lief gerade der Test der momentan entscheidenden Juni-Aufwärtstrendlinie, die die Aktie am Freitagmorgen mit einem Tagestief von 93,60 Euro genau angelaufen und am Ende des Tages auch gehalten hatte. Aber das alleine reicht nicht, um die Bullen wieder in Marsch zu setzen, einer verteidigten Unterstützung müssen dann auch Anschlusskäufe folgen. Aber da hatte das Unternehmen selbst im genau richtigen Moment etwas beizutragen: Am Montagmorgen wurden die vorläufigen Zahlen zu Umsatz und Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBITDA) für das Gesamtjahr 2017 gemeldet. Die Ziele wurden erreicht, beides bewegte sich auch am oberen Ende der Analystenprognosen. Und was das angelaufene Jahr 2018 anging, blieb es bei der Perspektive eines EBITDA-Anstiegs ...

