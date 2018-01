Die Friedberger Unternehmung Voxeljet AG ist vielleicht dem ein oder anderen bekannt. Sie stellt Industrietaugliche 3D Drucker her. Daneben bietet sie auch Dienstleistungen an im Bereich des "on demand manufacturing" an. Die Unternehmung ist auf die Herstellung von Gussformen spezialisiert, besonders für Kleinserien, Prototypen, etc, auch kommt die Technik in der Raum- und Luftfahrt zum Einsatz. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...