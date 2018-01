Basel (awp) - Der Branchenverband Interpharma hat das Unternehmen Allergan per Anfang Jahr als weiteres Mitglied dazugewonnen. Damit gehören dem Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz neu 25 Pharmafirmen an, wie der Verband am Dienstag mitteilt. Der Marktanteil der 25 Interpharma-Mitgliedsfirmen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...