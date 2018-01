Düsseldorf - Der Renditeanstieg in den ersten Wochen des Jahres hat die langfristigen Charts auf der Rentenseite wieder in den Fokus der Investoren gerückt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Keine Ausnahme stelle dabei der Kursverlauf der 10-jährigen Rendite in Deutschland dar. Sowohl die 200-Wochen-Linie (akt. bei 0,49%) als auch den seit Sommer 2008 dominierenden Baissetrend (akt. bei 0,54%) habe das Renditebarometer jüngst hinter sich lassen können. Unter dem Strich würden beide Weichenstellungen für ein deutliches Ausrufezeichen in Sachen "nachhaltige Zinswende" sorgen. Aus charttechnischer Sicht würde ein Anstieg per Wochenschlusskurs über das Jahreshoch von 2017 (0,64%) dieses Szenario weiter befeuern, zumal auch der trendfolgende MACD jüngst ein neues Einstiegssignal generiert habe. Übergeordnet sei das Umfeld günstig, um perspektivisch in Richtung der Marke von 1% vorzustoßen. In diesem Dunstkreis entstehe das nächste Widerstandscluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (0,92% bzw. 0,95%) sowie den Hochpunkten des Jahres 2015 (0,97%/1,06%).

