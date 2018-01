Elon Musk wird seinem Ruf als Peter Pan der Tech-Industrie gerecht. Nun macht er mit seiner "Boring Company" auch Flammenwerfer zum Verkaufshit. Ist das ein Geniestreich des Tesla-Chefs - oder braucht er dringend Geld?

Man ist einiges gewöhnt von Elon Musk, dem Revoluzzer der Autoindustrie, dem privaten Raumfahrtpionier und begnadetem Tunnelbohrer. Er sieht die Menschheit zerstört von Robotern, die Googles künstliche Intelligenz unabsichtlich zur Weltherrschaft antreibt. Aber eines haben wir von ihm noch nicht gesehen. Flammenwerfer. Zumindest bis vergangenen Freitag.

Seitdem verkaufen die Tunnel-Wühlmäuse seiner "Boring Company" diese im Krieg gefürchteten gnadenlosen Tötungsmaschinen in der Elon-Musk-Spezialedition. Selbstverständlich mit gedrosseltem Feuerstrahl und kleiner Reichweite, aber voll funktionsfähig.

"Macht das nicht. Ich möchte auch klarstellen, dass ein Flammenwerfer eine fürchterliche Idee ist. Kauft auf keinen Fall einen. Es sei denn, ihr liebt Spaß", steht unter dem 2,7 Millionen mal aufgerufenen Instagram-Video, in dem ein feixender Musk mit einem Flammenwerfer schnurstracks auf den filmenden Kameramann zurennt.

Na, so ein Witzbold aber auch. Am Montagabend wurden laut Elon Musks Twitter-Account schon 10.000 der (zunächst?) auf 20.000 Stück limitierten Flammenwerfer verkauft, die in praktisch allen Bundesstaaten der USA legal erworben werden können. Denn so wie die verfügbaren Videos aussehen, wird kein flüssiger und entzündeter Brennstoff aus der Düse rausgeschossen, sondern ist das Gerät eher ein überdimensionaler Zigarrenanzünder mit richtig Reichweite. ...

