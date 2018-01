In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um SAP, Infineon, Apple, JinkoSolar, Evotec, Medigene und Biofrontera. SAP hat die Berichts-Saison in Deutschland eröffnet und eine durchwachsene Bilanz vorgelegt. Das vierte Quartal lief etwas schwächer als von den Analysten erwartet, dafür überzeugt der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Alfred Maydorn bewertet die Zahlen und schätzt den weiteren Kursverlauf der Aktie ein.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die anstehenden Zahlen von Infineon, die Negativ-Schlagzeilen bei Apple, die USA-Überraschung von JinkoSolar und das zunehmende Kurspotenzial der drei deutschen Biotechwerte Evotec, Medigene und Biofrontera.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.