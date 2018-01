Die Aktie von Iconic Minerals Ltd. (CVE:ICM, ISIN CA45107N2059, WKN A111YN) notiert an der Heimatbörse TSX Venture Exchange in Kanada. In Deutschland ist die Aktie sowohl in Frankfurt, in Stuttgart, auf Tradegate und in Berlin handelbar. Website: http://www.iconicmineralsltd.com/.Die Firma vom erfahrenen CEO Richard Kern besitzt mehrere Lithium- und Gold-Explorationsprojekte in Nevada, USA. Das Zugpferd ist sicherlich die 23,000 acres große Bonnie Claire Valley Liegenschaft, welche 35 Quadratmeilen an potenziellen Lithiumresourcen umfasst und sich zu 100% im Besitz von ICM befindet. In den ersten Bohrungen konnten dort bereits durchschnittlich 1.153 ppm Lithium über 475 Meter Tiefe gezeigt werden. Dieses Lithium ist zwar in Sedimenten eingeschlossen, konnte aber durch erste eigene Leaching-Tests bereits mit Recovery Rates von über 98% extrahiert werden. In einer Partners...

