Eine starke österreichische Marke für die Börse? Die Swarovski-Familie denkt über ein IPO nach, berichtet Bloomberg. Ein Börsegang könnte die Expansion in Nordamerika und den Ausbau des digitalen Business pushen, sagte Board-Mitglied Nadja Swarovski am Rande des World Economic-Forums in Davos. Die Familie solllte aber immer mit dem Unternehmen verbunden bleiben, betont sie. Zwar sei ein IPO jetzt noch kein heisses Thema, es werde aber immer wieder darüber gebrainstormt.

