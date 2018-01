Im Jahr 2018 könnte sich die Manie um Bitcoin tatsächlich in das Investoreninteresse an kommerzieller Blockchain verwandeln. In meinem kürzlichen Interview mit Jerry Cuomo, IBMs VP of Blockchain Technologies, erfuhr ich viel über IBMs Führungsrolle im Bereich Blockchain for Business, über die verschiedenen Geschäftsanwendungen, die IBMs Blockchain derzeit bedient, und über die Geschichte des Hyperledger-Projekts.



Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, Brigid McDermott, VP of Food Safety bei IBM Blockchain, zu interviewen. Während mein vorhergehendes Interview mit Jerry Cuomo IBMs unternehmensweite Blockchainambitionen berührte, betrachteten McDermott und ich die Technologie auf einer eher mikroskopischen Ebene, indem wir in eines der größeren aktiven ...

