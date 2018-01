Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Sparkassen rechnen auch in diesem Jahr mit einem starken Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent. "Das Jahr beginnt mit guten Nachrichten", sagte der neue Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Für 2018 gehen wir von 2,3 Prozent Wirtschaftswachstum aus. Das entspräche dann in etwa dem Vorjahresniveau." Die Prognose wurde gemeinsam von den Chefvolkswirten der Sparkassen-Finanzgruppe erstellt.

"Der Aufschwung erweist sich als ausgesprochen robust", sagte Schleweis. Diesen aktuellen Rückenwind müsse eine neue Bundesregierung nutzen, um wichtige strukturelle Weichenstellungen vorzunehmen. "Die nötige Infrastruktur für die Digitalisierung, Verbesserungen bei der Bildung, die Adressierung des Fachkräftemangels und der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes sollten die Agenda prägen", forderte er.

Schleweis betonte "die Ausgewogenheit des Wachstums", die derzeit herrsche. Das Wachstum verlaufe auf breiter Basis. "Der Export bleibt aufgrund der guten Weltwirtschaftslage stark", sagte er voraus. Zugleich profitiere die Inlandsnachfrage von der hervorragenden Arbeitsmarktlage. Die Sparkassen-Volkswirte erwarteten eine Verbraucherpreisinflation von 1,8 Prozent in Deutschland und 1,5 Prozent im Euroraum, und alle Preisperspektiven seien weit entfernt von jeglicher Deflationsgefahr. "Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt für eine Normalisierung der Geldpolitik gekommen", sagte Schleweis.

