Im Jahr 2017 sind dank Temporärarbeit über 5'000 Arbeitsplätze in

der Schweiz entstanden. Im Vergleich zum Vorjahr legten die

geleisteten Einsatzstunden um 5,8 Prozent zu. Nach zwei Krisenjahren

setzt die Branche damit ein positives Signal für die

gesamtwirtschaftliche Entwicklung: Zu Beginn einer Wachstumsphase

setzen Unternehmen erfahrungsgemäss auf Temporärarbeitskräfte, um die

steigenden Auftragszahlen zu bewältigen. Für 2018 darf deshalb ein

robustes Wachstum in der Schweiz erwartet werden.



Umsatzplus verdeckt niedrige Margen



Das satte Umsatzplus kommt für die vielen mittelständischen

Temporärunternehmen zur rechten Zeit: Hoher Wettbewerbsdruck sowie

preissensible Kunden und fordernde Arbeitnehmende drücken die Margen.

Gewinne sind jedoch erforderlich, um die administrativen Kosten bei

der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zu schultern und die

Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung zu meistern.



Wachstum mit Risiken



Hinter den guten Zahlen verbergen sich auch Risiken: Steigende

Leerstände bei den Mietwohnungen sowie die sinkende Zuwanderung

könnten zu einer Überhitzung des Bausektors führen - eine

Schlüsselindustrie für die Temporärunternehmen. Zudem drohen

Einschränkungsbemühungen bei der Temporärarbeit, die wichtige

Einstiegsjobs als erstes zerstören. Die gute Entwicklung der

Weltwirtschaft und das anziehende Wachstum in der Schweiz lassen die

Temporärbranche aber auf ein gutes Jahr 2018 hoffen. Marius

Osterfeld, Ökonom bei swissstaffing schätzt: "Bestätigt sich der

historische Zusammenhang zwischen BIP-Wachstum und Swiss

Staffingindex, könnte die Branche 2018 erneut bis zu 5,8 Prozent

wachsen."



