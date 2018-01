Gewinnwarnung zu Jahresbeginn. Das dritte Jahr in Folge mit roten Zahlen. Und trotzdem Milliarden-Boni für die Banker. - Einmal mehr steht die Deutsche Bank in der Kritik. Wenn Vorstandschef John Cryan am Freitag die Bilanz des größten deutschen Finanzinstituts vor der Presse in Frankfurt erläutern wird, dürften sich viele kritische Fragen an...

Den vollständigen Artikel lesen ...