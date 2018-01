Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aerohive(R) kündigt die branchenweit erste Serie von Enterprise 802.11axAccess Points an.(press1) - München, Dienstag, 30. Januar 2018 - Aerohive Networks [1](NYSE: HIVE), ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud Networking, gibtdie branchenweit erste Serie von 802.11ax Access Points für Unternehmenbekannt. Die Auslieferung der drei neuen Modelle erfolgt Mitte 2018. Dieneuen 802.11ax Wi-Fi Access Points - AP630, AP650 und AP650X - sind802.11ax-fähig und voll kompatibel mit bestehenden Wi-Fi-Geräten.Heute erwarten mehr Menschen denn je, dass sie jederzeit und von überallaus mit der Arbeit, der Familie und Freunden verbunden sein können - unddass zu einem großen Teil über WLAN. Mit der Einführung von 802.11ax wirddas WLAN schneller und endlich auch intelligenter. Verglichen mit früherenGenerationen ist 802.11ax mit einer nahezu gleichwertigen Upload- undDownload-Leistung ausgestattet. Zudem wird die Client-Dichte durch eineneue Channel-Sharing-Fähigkeit effizienter und die Akkulaufzeit durch Wake-Time-Planung verbessert. Diese ermöglicht es den Access Points, denClients mitzuteilen, wann sie in den Ruhemodus gehen müssen, um Energie zusparen. Effizienzverbesserungen am 802.11ax werden zudem mindestens 4xmehr Durchsatz als 802.11ac liefern.Die 802.11ax Access Points von Aerohive kommen in einem neuen, kompaktenIndustriedesign auf den Markt und können sich so in jedes Umgebungeinfügen. Sie werden an der Decke mit Hilfe einer Push Twist Halterungmontiert. Sie ist mit verschiedenen Deckenschienensystemen kompatibel. DieErstmontage mit der neuen Halterung dauert weniger als eine Minute und dieDemontage ist in Sekundenschnelle erledigt. Die Aerohive 802.11ax AP650und 650X sind beide mit dem softwaredefinierten Dual-5 GHz-Funkgerätensowie 802.3bz Backhaul-Konnektivität von Aerohive ausgestattet. Das AP650Xverfügt über einen erweiterten Temperaturbereich und externen Antennen fürschwer zugängliche und industrielle Einsatzbereiche. Alle drei 802.11axAccess Points von Aerohive verfügen über integrierte BLE- und USB-Konnektivität für verbesserte standortbezogene Dienste und dieMöglichkeit, zusätzliche drahtlose Zugangsoptionen für IoT und andereGeräte bereitzustellen.Weitere Information sind erhältlich unter: Aerohive.com/80211ax [2]Preise und VerfügbarkeitDer AP630 wird zu einem Listenpreis von US $1.199 angeboten, der AP650 undAP650X zu einem Listenpreis von $1.399. Alle Produkte werden ab Mitte 2018ausgeliefert.Informationen über Aerohive NetworksAerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichereVerbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die siebenötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sicherePlattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kundenweltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Umweitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unterhttp://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 800 000 4978 an.Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive [3] folgen, unseren Blog [4]abonnieren oder Fan unserer Facebook [5]-Seite werden.PRESSEKONTAKTeloquenza pr gmbhTobias Jost, Svenja op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 Münchenmailto:aerohive@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

January 30, 2018 05:40 ET (10:40 GMT)