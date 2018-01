Düsseldorf/Berlin (ots) - Die GWQ ServicePlus AG ist neuer Partner des Flying Health Incubators. Der in Berlin ansässige Flying Health Incubator arbeitet eng mit Digital Health Startups und Partnern aus der Gesundheitswirtschaft zusammen, mit dem Ziel Anwendungen und Produkte im Bereich digitale Medizin zu entwickeln. Die GWQ hat als Partner von Flying Health einen direkten Zugang zu innovativen Digital Health Startups und kann gemeinsam mit diesen und weiteren Partnern digitale Versorgungskonzepte entwickeln.



Dr. Johannes Thormählen, Vorstand der GWQ: "Von der Partnerschaft mit dem Flying Health Incubator versprechen wir uns die Schaffung von Synergien für die Erarbeitung digitaler Prozesse und innovativer Versorgungskonzepte. Wir wollen gemeinsam mit Digital Health Anbietern die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung gestalten und auf Basis innovativer Ideen Angebote entwickeln, die die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung nachhaltig verbessern." Versichertengemeinschaft und Krankenkassen sollen damit in die Lage versetzt werden, von den Potenzialen der Digitalisierung unmittelbar und zeitnah zu profitieren.



Mit der GWQ als Partner stärkt der Flying Health Incubator seinen Schwerpunkt im Bereich Market Access von digitalen Produkten in Deutschland. "Wir freuen uns darauf, mit der GWQ einen starken Partner für eine moderne und digitale Gesundheitsversorgung an Bord zu haben. Wir wollen gemeinsam an digitalen Versorgungskonzepten mit Diagnose- und Therapieanwendungen arbeiten, um diese schnellstmöglich den Versicherten zugänglich machen zu können." erklärt Dr. Markus Müschenich, Co-Founder und Managing Partner des Flying Health Incubators.



Die GWQ wird ihr Know-how und ihre Erfahrung einbringen, um unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Krankenkassen, gemeinsam an zukunftsorientierten Lösungen zu arbeiten, die einen erfolgreichen Markteintritt im GKV-System ermöglichen.



Über die GWQ Die GWQ ServicePlus AG ist ein von Betriebskrankenkassen gegründetes Dienstleistungsunternehmen. Sie versteht sich als Gemeinschaft mittelständischer Krankenkassen, für die sie innovative Lösungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung entwickelt. Die Verträge und Dienstleistungen der GWQ können von allen Krankenkassen als Aktionärs- oder Kundenkasse in Anspruch genommen werden.



Über Flying Health Der Flying Health Incubator (www.flyinghealth.com) bietet Digital Health Startups ein exklusives Umfeld, um digitale Diagnose- und Therapieanwendungen zur Marktreife zu bringen - immer mit dem Fokus auf den medizinischen Nutzen für die Patienten. Gleichzeitig trifft man auf ein Netzwerk an Partnern, die das gesamte Gesundheitswesen abbilden. Durch diese ideale Synergie gestaltet Flying Health aktiv die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung. Weitere Partner sind die Sana Kliniken AG, die Pfizer Pharma PFE GmbH, die Audi AG, die Signal Iduna Krankenversicherung, die Barmer, die Agaplesion gAG, die medatixx GmbH & Co. KG sowie der Verband forschender Arzneimittel (vfa). Flying Health ist Pionier digitaler Medizin und hat bereits 2014 mit der Caterna die erste "App-auf-Rezept" in den Markt gebracht. Weitere Startups wie z.B. das Digital Diabetes Startup mySugr sowie die Migräne-App M-sense hat Flying Health beim Markteintritt begleitet.



Der Flying Health Incubator wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.



