- Sportfans erleben den Superbowl LII live auf DAZN und haben dabei die Wahl zwischen deutschem Kommentar oder dem US-Originalkommentar - Den deutschen Kommentar liefern Günter Zapf und DAZN-Experte Björn Werner - DAZN startet die Superbowl-Übertragung am Sonntag (4.2.), ab 23:45 Uhr



Feiert Star-Quarterback Tom Brady seinen sechsten Titel mit den New England Patriots? Oder können die Außenseiter der Philadelphia Eagles für die ganz große Überraschung bei der 52. Ausgabe des Superbowls sorgen? In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt für alle American Football Fans das wichtigste Spiel der Saison und DAZN überträgt das Spektakel live!



Um den Fans die Möglichkeit zu geben, die Atmosphäre aus dem US Bank Stadium in Minneapolis unverfälscht zu Hause im Wohnzimmer zu genießen, bietet der Livesport-Streamingdienst das Spiel der Spiele für Fans wahlweise mit dem deutschen Kommentar oder im US-Original-Kommentar an. DAZN ist somit als "Home of the Original" die richtige Anlaufstelle für Fans, die den Superbowl so authentisch wie möglich erleben wollen. Dabei haben sie zusätzlich auch die Möglichkeit, die Geschehnisse von deutschen Experten eingeordnet zu bekommen. Für den deutschen Kommentar auf DAZN sorgen Günter Zapf und der ehemalige NFL-Profi Björn Werner als Experte.



Björn Werner, Ex NFL Spieler und Football-Experte bei DAZN: "Die Auswahl zwischen dem deutschen und dem Originalkommentar auf DAZN ist etwas ganz Besonderes für Football-Fans! So kann jeder selbst für sich entscheiden, ob er die NBC-Experten oder unsere deutsche Fassung hören will. Mit der Football-Legende Günter Zapf und mit mir als relativ neuem Experten ergibt sich eine extrem spannende Mischung aus Old- und New School, auf die ich mich schon sehr freue!"



DAZN bietet umfangreiche Berichterstattung zum Superbowl



Die Superbowl-Liveübertragung startet auf DAZN bereits Sonntagnacht um 23:45 Uhr. Dabei werden die Fans optimal auf das NFL Saison-Highlight vorbereitet. Die besten Szenen der Saison, Einschätzungen durch die DAZN Experten und - als besonderes Highlight - die Möglichkeit, das Spiel mit dem bevorzugten Kommentar zu hören, machen DAZN zur attraktivsten Adresse für Football Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Im Vorfeld der Liveberichterstattung zum Spiel selbst können Football-Fans auf DAZN schon die ganze Woche zuvor Features und Best-Ofs rund um den Superbowl abrufen. So wird es die besten Szenen der Saison, die Dokumentation "Road to the Superbowl" und aktuelle Bilder aus dem Endspielort Minneapolis geben.



