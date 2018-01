Der DAX hat nach seinem Sprung auf ein neues Allzeithoch ziemlich an Fahrt verloren. Was ist der Grund für die Schwäche und wie stehen die Chancen auf eine baldige Erholung? Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank sieht in der Atempause beim DAX keinen Grund zur Sorge. Der starke Euro habe dem Leitindex zugesetzt, aber es gebe auch weitere Gründe. Ob Anleger seiner Einschätzung nach den jüngsten Rücksetzer zum Einstieg nutzen sollten, erfahren Sie im vollständigen Interview.