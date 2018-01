Basel (ots) - Interpharma, der Verband der forschenden

pharmazeutischen Firmen der Schweiz, hat seit dem 1. Januar 2018 mit

Allergan AG ein weiteres Mitglied dazugewonnen. Damit gehören

Interpharma neu 25 forschende Pharmafirmen an.



«Wir freuen uns, mit Allergan AG ein weiteres forschendes

Pharmaunternehmen als Mitglied begrüssen zu dürfen», sagt René

Buholzer, Geschäftsführer von Interpharma. «Mit der neuen

Mitgliedschaft von Allergan AG stärkt Interpharma ihre Position als

Dachverband der forschenden Pharmafirmen in der Schweiz weiter. Der

Marktanteil der 25 Interpharma-Mitgliedsfirmen am Schweizer

Pharmamarkt für patentgeschützte, kassenpflichtige Medikamente liegt

heute bei über 90%», ergänzt René Buholzer. Mit ihren

unterschiedlichen Behandlungs- und Therapiebereichen leisten die

Interpharma-Mitglieder einen wichtigen Beitrag zur hohen Qualität der

Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Sie entwickeln und produzieren

Medikamente, die auf der ganzen Welt Leiden lindern und Leben retten.

So investierten die Interpharma-Firmen in der Schweiz 2016 über 7

Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung (F&E). Das ist fast

doppelt so viel, wie die Firmen in der Schweiz Umsatz erzielen.



Neben der Relevanz für das Gesundheitswesen ist die

volkswirtschaftliche Bedeutung der Pharmaindustrie in den letzten

Jahren stark gestiegen. Die Branche trug drei Viertel zum Wachstum

der Schweizer Industrie und somit massgeblich zum Wohlstand bei und

erwirtschaftete 2016 rund 28.9 Milliarden Franken. Wenn

berücksichtigt wird, dass 100 Franken Wertschöpfung in der

Pharmaindustrie 70 weitere Franken durch Aufträge für

Zulieferbetriebe generiert, beläuft sich der direkte und indirekte

Beitrag der Pharmaindustrie im Jahr 2016 auf 49.6 Milliarden Franken.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich seit 1995 mehr als verdoppelt und

liegt heute bei über 40 000 Personen.



Über Allergan



Allergan ist ein global agierender Pharmakonzern mit Sitz in

Dublin, Irland, welcher sich auf die Entwicklung, Produktion und

Vermarktung von Arzneimittel in den Therapiegebieten

Zentralnervensystem (ZNS), Ophthalmologie, medizinische Ästhetik und

Dermatologie, Gastroenterologie, Frauengesundheit, Urologie,

Antiinfektiva und Medizinprodukte für Patientinnen und Patienten

fokussiert. Im Bereich der Forschung und Entwicklung folgt Allergan

dem Modell und der Kultur einer «Open Science - offenen

Wissenschaft», um wegweisende Ideen und Innovationen zu erkennen und

weiterzuentwickeln und damit eine bessere Patientenversorgung zu

erreichen. Mit diesem Ansatz konnte das Unternehmen eine breite

Entwicklungspipeline aufbauen, mit über 65 Programmen im mittleren

bis späten Entwicklungsstadium.



Allergan hat mehr als 16 000 Mitarbeiter weltweit und

Niederlassungen in annähernd 100 Ländern. Allergan AG Schweiz mit

Sitz in Zürich beschäftigt rund 50 Mitarbeitende und führt auch das

operative Geschäft der Niederlassung Pharm-Allergan GmbH in

Österreich. In beiden Ländern bietet die Firma Allergan Unterstützung

für Patientinnen und Patienten in den Therapiebereichen Neurologie,

Urologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Ophthalmologie sowie auch

in der ästhetischen Medizin mit einer breiten Palette an

Arzneimitteln wie auch Medizinprodukten. Mehr erfahren Sie hier:

www.allergan.ch.



Mitgliedsfirmen von Interpharma seit dem 1. Januar 2018



Actelion, Novartis, Roche, AbbVie, Allergan, Amgen, AstraZeneca,

Bayer, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene,

Gilead, GlaxoSmithKline, Janssen, Lilly, Lundbeck, Merck, Merck Sharp

& Dohme (MSD), Pfizer, Sanofi, Shire, Takeda, UCB und Vifor.



