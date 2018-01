Disney (WKN:855686) hat bereits einen Kunden für seinen Streaming-Service gewonnen: Netflix (WKN:552484) CEO Reed Hastings.



"Ich denke, dass insbesondere Disney mit seiner Markenstärke und seinem einzigartigen Inhalt einen echten Erfolg haben wird. Und ich weiß, dass ich ein Abonnent von ihm sein werde," sagte Hastings während Netflix" Telefonkonferenz.



Disney kündigte Pläne zur Einführung von zwei Direct-to-Consumer-Streaming-Diensten zusammen mit den Ergebnissen des dritten Quartals im vergangenen Jahr an. Ein Dienst für ESPN wird noch in diesem Jahr eingeführt, während ein Dienst der Marke Disney im nächsten Jahr eingeführt wird. Die potenzielle Übernahme von Twenty First Century Fox (WKN:A1WZP6) macht die Streaming-Dienste von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...