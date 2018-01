Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts025/30.01.2018/12:00) - Die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, öffnet dieses Jahr vom 13. bis 15. März 2018 in Stuttgart ihre Pforten. Unter dem Motto "Intralogistik aus erster Hand: digital - vernetzt - innovativ" zeigt ebm-papst innovative Lösungen für die Intralogistik in Halle 10, Stand D31. Fahrerlose Transportsysteme werden in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil in der modernen Logistik sein. Ob im Bereich der Produktion, in Logistikzentren oder im Krankenhaus bringen diese Systeme unabhängig von Arbeitszeiten- und Bedingungen und Routenfahrplänen Waren von A nach B. Fahrerlose Transportsysteme müssen sich reibungslos in die bestehenden Abläufe integrieren, das heißt sie müssen sowohl kompakt und leicht, andererseits aber extrem leistungsstark und wendig sein, um auch schwere Ware zu transportieren. Zum Einsatz kommen hier BLDC Motoren mit integrierter Elektronik im Leistungsbereich bis 750 Watt kombiniert mit Getrieben und Bremsen von ebm-papst. Die Baureihe ECI (Elektronisch kommutierte Innenläufer) überzeugt vor allem mit einem hohen Wirkungsgrad und einer hohen Leistungsdichte. Ergänzend zu diesem Produkthighlight werden weitere innovative und bewährte Antriebsösungen von ebm-papst auf der LogiMAT zu sehen sein. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. Über ebm-papst St. Georgen ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG, Tochterunternehmen der ebm-papst Unternehmensgruppe, Mulfingen, gilt als Pionier und Trendsetter in der globalen Kompaktlüfter- und Antriebswelt. Die Schwarzwälder liefern intelligente Lösungen für Branchen wie Automobil- und Bahntechnik, Intralogistik, Elektronik oder Medizintechnik. Das Werk in Herbolzheim ist Technologiezentrum für die Automobilindustrie. Der Getriebespezialist ebm-papst Zeitlauf im fränkischen Lauf liefert als Tochterbetrieb Planeten-, Stirnrad- und Winkelgetriebe. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2016/17 betrug rund 397 Mio. Eur. ebm-papst St. Georgen beschäftigt über 1.818 Mitarbeiter. (Ende) Aussender: ebm-papst St. Georgen Ansprechpartner: Anja Nießner Tel.: +49 7724 81-1311 E-Mail: anja.niessner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180130025

