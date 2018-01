Der Modulworkshop von TÜV Rheinland und Energieagentur NRW fand erstmals auf Englisch und für ein internationales Publikum statt. Die Organisatoren sind vom Erfolg sehr angetan. Der Austausch bringt alle voran und hierzulande ist viel Know-how vorhanden, wie die Veranstaltung zeigte.Wer heute Solarmodule kauft, produziert oder Photovoltaik-Anlagen damit plant, muss sich mit einigen der neuen technologischen Entwicklungen beschäftigen, die seit einigen Jahren den Markt umwälzen und weiter verändern werden. Das ist heute so aktuell wie auch in den vergangenen Jahren. Um am Puls der Zeit zu bleiben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...