Essen - Erwartungsgemäß gaben die Aussagen des niederländischen Notenbankchefs am gestrigen Handelstag nachgewirkt, so die Analysten der National-Bank AG.Die Anleihekurse seien gleich am Vormittag unter Druck geraten. Der Versuch der Beruhigung, den der Chefvolkswirt der EZB unternommen habe, habe den Renditeanstieg nicht bremsen können. Er wieder habe zwar die Position von Mario Draghi und damit immer noch einer Mehrheit im EZB-Rat geholt, wonach die Anleihekäufe solange nötig seien, bis das Inflationsziel der EZB nahezu erreicht und der Teuerungstrend stabil sei. Die Investoren scheinen sich inzwischen hingegen allmählich auf das Ende der Ankäufe einzustellen, so die Analysten der National-Bank AG.

