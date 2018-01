Bonn - Die Renditen sind um die Jahreswende herum merklich gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen hätten Ende Januar in der Spitze mit 0,71% das höchste Renditeniveau seit zwei Jahren erreicht. Auch in den USA sei es zu einer signifikanten Aufwärtsbewegung gekommen. US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren würden aktuell bei 2,71% rentieren und damit gut 35 Bp höher als Mitte Dezember.

