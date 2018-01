Goldman Sachs glaubt, dass "Korrektursignale blinken" und rät seinen Kunden, sich auf eine Korrektur in den kommenden Monaten vorzubereiten. So der Tipp für Investoren die in Aktien investieren möchten. "Was auch immer der Auslöser sein wird, eine Korrektur in irgendeiner Art scheint wahrscheinlich in den kommenden Monaten zu sein", schrieb Peter Oppenheimer, Chief Global ...

Den vollständigen Artikel lesen ...