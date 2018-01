Im Jahr des Amtsantritts von Präsident Emmanuel Macron kann Frankreichs Wirtschaft kräftig zulegen. Doch die Zahl der Arbeitslosen sinkt kaum.

Frankreichs Wirtschaft ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt legte 2017 um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit kann die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone das kräftigste Plus in einem Jahr seit 2011 verbuchen. Gegenüber dem Vorjahr gewann die Konjunktur deutlich an Tempo, damals hatte die Wirtschaft um 1,1 Prozent zugelegt.

Wirtschaftsminister Bruno Le Maire führte das Ergebnis auch auf den Reformkurs seit der Wahl von Emmanuel Macron zum ...

