Hausautomation war früher oft schon aus Kostengründen ein Fall für das Luxussegment oder etwas für computeraffine »Nerds«, denn nicht selten waren Programmierkenntnisse nötig, um Haussteuerungen zu konfigurieren und zu bedienen. Heute gibt es jedoch eine Vielzahl von Lösungen, die es Fachhandwerkern und Endkunden erleichtern, sich mit dem Thema Hausautomation anzufreunden.

Eines davon ist das System »wibutler«. Sein Einsatz in der Praxis lässt sich am Beispiel eines Neubaus in Burgwedel bei Hannover nachvollziehen (Bild?1).

Bauherr Sandro Kubern ist als Planungsarchitekt (Bild?2) tätig. Ein Neubau ohne eine komfortsteigernde, energiesparende und die Sicherheit erhöhende Haussteuerung war für ihn nicht vorstellbar.

Das Herzstück der Haussteuerung ist die Zentrale (Bild?3). Diese ist nicht größer als ein Router und kann wie dieser ein eigenes WLAN-Netzwerk aufbauen. Das ist deshalb bedeutsam, weil das Gerät eine autarke Konfiguration und Bedienung über Tablet oder Smartphone auch ohne Internetzugang ermöglicht und so bereits in der Bauphase einer Immobilie in Betrieb genommen werden kann, wenn noch kein Datenzugang nach außerhalb besteht. Sobald ein Internetzugang geschaltet ist, können die Nutzer des Systems den Kundendienst allerdings auch autorisieren, eine Fernwartung oder -konfiguration der Anlage vorzunehmen.

Fachhandwerker werden mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in der App durch die Konfiguration geleitet. Programmierkenntnisse sind nicht notwendig. Die Liste der kompatiblen Produkte wird ständig erweitert. Mehr als 150 Produkte verschiedener Hersteller und Gewerke sind aktuell kompatibel. Dabei vernetzt der wibutler pro sowohl technisch komplexe und exklusiv über das Fachhandwerk vertriebene »Professional Produkte«, als auch »Do-it-yourself-Produkte« wie zum Beispiel Leuchtmittel, die vom Nutzer selbst bezogen und mit wenigen Klicks ganz einfach installiert werden können.

Konventionelle Bedienung möglich

Ein charakteristisches Merkmal von Smart-Home-Lösungen ist die Automatisierung von Abläufen wie beispielsweise das Dimmen der Beleuchtung im Wohnzimmer bei gleichzeitigem Herabfahren der Rollläden, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Als Planungsarchitekt weiß Sandro Kubern, dass dem Bedienkomfort bei Smart-Home-Lösungen ein besonderer Stellenwert zukommt, schließlich sollen auch weniger technikaffine Familienmitglieder oder Gäste »spielend« damit umgehen können.

So lässt sich die Raumbeleuchtung auch über einen handelsüblichen Schalter umgehend auf volle Helligkeit bringen, beispielsweise, um eine DVD im Regal schneller zu finden. Auch bei Ausfall der Steuerungszentrale lassen sich alle angeschlossenen Verbraucher ohne Einschränkungen über konventionelle Schalter bedienen (Bild?4).

Man braucht auch nicht unbedingt die Smartphone- oder Tablet-App zur Bedienung des Systems: Die Funktionen können wie gewohnt über Taster ausgelöst werden, passieren nach einem vordefinierten Zeitplan oder nach aktionsbasierten Automationsregeln ganz automatisch. Eine Besonderheit bei dieser Steuerung sind die sogenannten »Profile«.

Die Automationsregeln können einem Profil zugewiesen werden und sind dann nur im gewünschten Profil aktiv. ...

