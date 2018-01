Nach den Einbußen zum Wochenauftakt sieht es am Dienstag an der Wall Street nach einer Fortsetzung der Abwärtstendenz aus. Die Futures auf die US-Indizes deuten Abgaben von rund 0,4 Prozent an. Bremsend wirkt der jüngste Anstieg bei den Anleihezinsen, weil er Festverzinsliche in Relation zu Aktien attraktiver macht. Etwas Unterstützung könnte der Aktienmarkt zwar vom nachgebenden Dollar erhalten, gleichzeitig dürfte sich aber Kaufzurückhaltung breit machen im Vorfeld der Rede von US-Präsident zur Lage der Nation in der Nacht zum Mittwoch europäischer Zeit.

Außerdem steht am Mittwoch die US-Notenbank mit ihren neuesten geldpolitischen Beschlüssen auf dem Terminkalender. Eine Zinsveränderung wird nicht erwartet, nicht auszuschließen ist aber, dass die Notenbanker Hinweise auf das weitere Zinserhöhungstempo geben. Bislang sind für 2018 drei Zinserhöhungen avisiert.

Trump könnte in seiner Rede eine breite Agenda für das zweite Jahr seiner Amtszeit vorstellen, heißt es. Außerdem dürfte seine Einwanderungspolitik großen Raum einnehmen, zumal der Zwist um die sogenannten "Dreamer", Einwanderer, die als Kinder mit ihren Eltern kamen, derzeit eine Einigung im Haushaltsstreit zwischen Trumps Republikanern und den Demokraten blockiert.

Unternehmensseitig legen unter anderem Pfizer und McDonald's Quartalszahlen vor, konjunkturseitig sind Daten aus dem Immobiliensektor angekündigt und das US-Verbrauchervertrauen im Januar.

