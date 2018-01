Lieber Leser,

die BHP Billiton Aktie hat alleine in diesem Jahr bereits einen Zugewinn von 7,80 % erzielt. Das Plus lag zwischenzeitig bereits höher, allerdings hat die Aktie in den letzten beiden Wochen mit einem schwächeren Eisenerzpreis korrigiert. Charttechnisch betrachtet liegt ein sekundärer Aufwärts-Trend vor, im Rahmen dessen die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte bereits überwunden werden konnten. Der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft derzeit bei 16,30 Euro je Aktie und ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...