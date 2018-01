Hamburg (ots) - In manchen Situationen sind die Dinge in Köln einfach verrückter als anderswo. Und die Rückkehr von Peter Stöger zu seinem alten Verein ist eine solche Situation. Zumal auch noch Ex-Torjäger Anthony Modeste durch die Gerüchteküche wabert.



Buchmacher BET90 (www.bet90.com) hat dem Anlass entsprechend ab sofort folgende Spezialwetten zum Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund im Programm:



- Trägt Peter Stöger am Freitag die BVB-Mütze zum Spiel gegen Köln? JA: 1.25 / NEIN: 3.60 - Wird Peter Stöger während des Spiels am Freitag von Hennes VIII. gebissen? JA: 201.00 - Dortmund verliert am Freitag und Stöger tritt in der nächsten Woche zurück? JA: 41.00 - Für wen spielt A. Modeste am Freitag? Köln: 12.00 / BVB: 6.00 / Keines von beiden: 1.12



Direkt zu den Wetten geht es unter folgendem Link:



https://www.bet90.com/specials/



Über bet90



BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90 verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen - bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 ein völlig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedes Wettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und die beliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hat sich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 ist Sponsor der Handballer des THW Kiel und Sportwettenpartner des 1. FC Köln.



www.bet90.com.



OTS: BET90 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127917 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127917.rss2



Pressekontakt: BET90 Pressebüro Deutschland c/o Gamblers First Christian Prechtl Am Fuchsberg 18A 21075 Hamburg, GERMANY Tel. + 49 177 2828111 Mail: christian@gamblersfirst.com Web: www.gamblersfirst.com