Lübeck (ots) - Am 23. Februar, direkt nach der Premiere auf der Berlinale 2018, ist der brandneue Serienfavorit "Bad Banks" mit den beiden ersten Folgen im Kino zu sehen.



Sieben Serien sind aktuell zu der 2015 etablierten Reihe Berlinale Special Series eingeladen worden, darunter auch Christian Schwochows Seriendebüt "Bad Banks". CineStar präsentiert die ersten beiden Folgen nach der Premiere auf der Berlinale und vor der Free-TV-Ausstrahlung im März exklusiv auf der großen Leinwand. Die Karten sind an der Kinokasse oder online unter www.cinestar.de erhältlich, der Vorverkauf startet heute.



Insgesamt sieben vielversprechende und internationale Serien werden auf der diesjährigen Berlinale vorgestellt - und "Bad Banks", der Beitrag aus Deutschland, hat schon jetzt Suchtpotenzial: Christian Schwochows Thrillerserie führt die spannende Strömung von starken deutschen Serien wie "Dark" und "Berlin Babylon" fort, und für alle potenziellen Fans stehen die ersten beiden Folgen noch vor der Free-TV-Ausstrahlung auf dem Programm bei CineStar!



Zum Inhalt: Im Zentrum der Geschichte steht die junge, hochbegabte Investmentbankerin Jana Liekam (Paula Beer), die bei einer internationalen Großbank in Luxemburg arbeitet. Als sie für den Fehler eines anderen gefeuert wird, vermittelt ihre Ex-Chefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) ihr einen Job bei einer Bank in Frankfurt. Leblanc ist es auch, die Jana den Tipp für ein hochattraktives, aber äußerst riskantes Geschäft gibt, mit dem sie ihren neuen Chef Gabriel Fenger (Barry Atsma) so sehr beeindruckt, dass er ihr die Leitung des Projektes überträgt. Der Druck auf Jana nimmt rasant zu: Das Geschäft muss rechtzeitig abgeschlossen werden, während einzelne Teammitglieder sich gegen sie wenden. Gleichzeitig steht sie in der Schuld von Christelle Leblanc, die immer wieder Forderungen stellt. Als Jana erkennt, wer welche Fäden im Hintergrund zieht, holt sie zu einem Gegenschlag aus, der nicht nur die Existenz der deutschen Großbank gefährden könnte.



CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allen Serien-Fans viel Spaß beim Entdecken von "Bad Banks".



Folgende CineStar Kinos zeigen die ersten beiden Folgen von "Bad Banks" (FSK 12, 120 Minuten) am 23.02.2018 um 20:00 Uhr: Bamberg, Berlin (Cubix, Hellersdorf, Kulturbrauerei, Tegel, Treptower Park), Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Crimmitschau, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Erlangen, Franfurt (CineStar, Metropolis), Frankfurt/Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Lütten Klein, Saarbrücken, Siegen, Stade, Stralsund, Villingen-Schwenningen, Waren, Weimar, Wildau, Wismar, Wolfenbüttel



OTS: CineStar newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81477 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81477.rss2



Pressekontakt: ZPR GmbH Sandra von Zabiensky, Sandra Backhaus An der Alster 85 D-20099 Hamburg



Tel.: 040-29 81 35-11/12 presse@cinestar.de



CineStar-Gruppe Mühlenbrücke 9 D-23552 Lübeck cinestar.de