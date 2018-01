Berlin (ots) -



audibene, international bekannt unter dem Namen hear.com, arbeitet jetzt weltweit mit dem Künstler David Hasselhoff als Markenbotschafter zusammen. Hasselhoff spielt in Online-Werbekampagnen, auf den hear.com- und audibene-Webseiten und in der Kundenkommunikation eine zentrale Rolle. Hasselhoff nutzt auch seine eigenen Social Media Kanäle für diese Imagekapagne. Dafür ist 2018 international ein achtstelliges Werbebudget angesetzt.



Hasselhoff mit neuer starker Vision



Umschwärmt als Rettungsschwimmer von Malibu, Kult geworden als Michael Knight mit seinem sprechenden Auto und unvergessen durch seinen Auftritt an der Berliner Mauer zu Silvester 1989 - David Hasselhoff weiß, wie man Erfolg schreibt. Als meistgesehener Star der Fernsehgeschichte steht er im Guinness-Buch der Rekorde. Im April 2018 wird er zu einer Deutschlandtournee erwartet. Nun hat "The Hoff" eine neue Vision: Gemeinsam mit audibene möchte er mit den Vorurteilen gegenüber Hörgeräten aufräumen. "Wir werden gemeinsam zeigen, wie einfach der Weg zu besserem Hören ist - und wie viel Lebensqualität dadurch gewonnen wird!", freut sich audibene-Gründer Dr. Marco Vietor.



Besseres Hören = Stärke und Selbstbewusstsein



Hasselhoff verkörpert in seinen Rollen Stärke und Selbstbewusstsein. Mediziner wissen: Diese Eigenschaften verstärken sich bei Menschen, sobald sie wieder besser hören. Gutes Hören spielt damit eine entscheidende Rolle in jedermanns Alltag. David Hasselhoff sagt: "audibene ist der richtige Ansprechpartner für Menschen mit Hörverlust. Hier bekommen sie eine erstklassige und bequeme Expertenberatung. audibene analysiert und erklärt den Menschen ihre Hörsituation. Das Beste: Hörgeräte haben heute eine hochpräzise Technik und sind fast unsichtbar."



Ein starker Bund für weltweit besseres Hören



"Ich unterstütze audibene, weil auch mein Hören wahrscheinlich früher oder später repariert werden muss", so Hasselhoff im Interview. Verblüfft von der Leistungskraft und Winzigkeit der Hörsysteme fügt er hinzu: "audibene hat die fortschrittlichste Technik in der heutigen Hörgeräte-Versorgung." audibene-Gründer Dr. Marco Vietor ist begeistert: "Gemeinsam wollen wir das Signal setzen, dass ein Hörverlust mit fortschreitenden Jahren etwas Natürliches ist und moderne Hörgeräte ganz anders sind als viele Menschen denken. Mit einem starken Botschafter wie David Hasselhoff an der Seite wird audibene das noch besser gelingen."



Über audibene



Mit mehr als 800.000 Hörgeräte-Beratungen im Jahr ist audibene die weltweit größte Anlaufstelle für Menschen mit einer Hörminderung. In neun Ländern versorgt der Online-Akustiker seine Kunden mit umfassenden Lösungen. audibene bietet eine kostenfreie Experten-Beratung am Telefon sowie kostenloses Testen der neuesten Hörgeräte beim Hörgeräteakustiker vor Ort. Dafür arbeitet das Unternehmen mit ausgewählten Partnerakustikern zusammen. Allein in Deutschland hat audibene mehr als 1.000 Standorte.



