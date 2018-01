Steinhausen (ots) - Die Coop Genossenschaft und die Boost Loyalty AG verlängern ihre Zusammenarbeit im Bereich des Prämien-Fulfillments für Coop Supercard für weitere drei Jahre. Die Zusammenarbeit besteht bereits seit dem Jahr 1999 und wurde erneut verlängert. Die ehemals reine Handelsbeziehung ist über das letzte Jahrzehnt zu einer für beide Partner engen strategischen Zusammenarbeit gewachsen. Gemeinsames Ziel ist es, das Supercard-Prämien-Angebot strategisch auszubauen und im Supercard-Programm zu verankern.



Supercard ist das Treueprogramm der Coop Schweiz. Mit ihrer persönlichen Supercard können Coop-Kunden in jeder Coop-Filiale und bei jedem Einkauf Superpunkte sammeln und diese anschliessend in Boost-Prämien und attraktive Vorteile einlösen.



Boost bietet den Teilnehmern der Coop Supercard eine Auswahl von über 500 attraktiven Prämien, die dank der ausgefeilten Logistik von Boost bis an die Adresse des Kunden geliefert werden. Das gesamte Angebot finden die Coop-Kunden in vierteljährlich erscheinenden saisonalen Prämienprospekten und online im Supercard Prämienshop unter www.supercard.ch/praemienshop. Ob Multimedia, Elektrogeräte, Spielzeug oder Designartikel, für jeden Programm-Teilnehmer bietet Boost die passende Prämie.



Coop-Supercard wurde 1999 gemeinsam mit Boost erfolgreich eingeführt. Mit über 3 Millionen aktiven Teilnehmern ist Supercard heute das grösste Multi-Partner-Rabatt- und Kundenbindungsprogramm in der Schweiz.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.boostgroup.eu



OTS: Boost newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114877 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114877.rss2



Pressekontakt: Boost Loyalty AG Brenda van der Boom Phone: +31 73 7119 310 Brenda.vanderBoom@boostgroup.nl