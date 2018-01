Wiesbaden (ots) - Im Studienjahr 2016 (Sommersemester 2016 und Wintersemester 2016/17) haben sich 1 407 Studienanfängerinnen und Studienanfänger (ohne Gasthörerstatus) im Alter von 50 Jahren und älter erstmalig zu einem Studium an einer deutschen Hochschule eingeschrieben. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Messe für digitale Bildung "Learntec" mit, die vom 30. Januar bis 1. Februar 2018 in Karlsruhe stattfindet und sich unter anderem mit lebenslangem Lernen beschäftigt.



Die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger in der Altersgruppe 50+ ist 2016 gegenüber dem vorangegangenen Studienjahr um 6 % angestiegen. An den 509 760 Studienanfängerinnen und Studienanfängern insgesamt machte die Gruppe im Alter von 50 Jahren und älter im Studienjahr 2016 einen Anteil von 0,3 % aus.



