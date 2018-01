Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine frühen Verluste schnell abgeschüttelt und präsentiert sich gegen Mittag unverändert mit leichten Gewinnen. Damit lassen die schwachen Vorgaben aus den USA und Asien die hiesigen Anleger kalt; dort hatte der zunehmende Druck auf den Anleihemarkt die Anleger verunsichert, erklären Börsianer. Parallel dazu zieht der Schweizer Franken deutlich an. Während Finanzwerte mehrheitlich nachgeben, stützen die defensiven Schwergewichte den Gesamtmarkt.

Nervosität unter den Anlegern sei derzeit noch kein Thema, heisst es im Handel. Vielmehr sei ein vorübergehender Rückschlag an den Börsen nach dem starken Lauf fast schon überfällig. Aber Zurückhaltung sei angesagt im Vorfeld wichtiger anstehender Ereignisse wie dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch und dem Arbeitsmarktbericht am Freitag. Am Berichtstag steht der Uhrenhersteller Swatch nach Jahreszahlen im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.45 Uhr 0,12% höher bei 9'469,08 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,12% auf 1'553,21 zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,07% auf 10'686,00 Zähler. Bei den 30 wichtigsten Titeln stehen 17 im Plus und 13 im Minus.

Im Rampenlicht stehen Swatch (+3,0%) mit der Zahlenvorlage für das vergangene Geschäftsjahr. Der Uhrenkonzern hat ...

