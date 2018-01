Bonn - Die EZB-Ratssitzung Ende Januar brachte aus Marktsicht keine substanziell neuen Erkenntnisse über den künftigen Kurs der Notenbank, so die Analysten von Postbank Research.In der darauf folgenden Pressekonferenz sei EZB-Präsident Draghi bemüht gewesen, jegliche Festlegung in Bezug auf Änderungen am Anleiheankaufprogramm oder an den Leitzinsen zu vermeiden. Bemerkenswert sei auch das Festhalten Draghis an der Aussage gewesen, dass die Anleiheankäufe im Hinblick auf Dauer wie auch Umfang bei Bedarf noch einmal ausgeweitet werden könnten. Auch an der Erwartung der Notenbanker eines für längere Zeit unveränderten Leitzinsniveaus habe sich gegenüber den vorangegangenen Sitzungen nichts geändert. Für 2018 habe Draghi eine Leitzinserhöhung praktisch ausgeschlossen. Über die jüngste Stärke des Euro zeige sich die EZB nur mäßig besorgt. Sie verweise diesbezüglich auf ein gestiegenes Abwärtsrisiko für den Inflationsausblick, sehe aber offensichtlich noch keinen Handlungsbedarf.

