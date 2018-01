Der Abverkauf an den globalen Anleihemärkten scheint die Aktienmarkt-Rallye zu bremsen DAX® (DE30 in der xStation 5) prallt an Unterstützung bei 13.200 Punkten ab SAP (SAP.DE) startet die DAX®-Berichtssaison

Zusammenfassung:Bei den Indizes an der Wall Street verschlechterte sich die Stimmung Anfang der Woche etwas. Die Aktien in Asien gaben ebenfalls nach, da sich die Stimmungsschwankungen aus den USA ausbreiteten. In Europa eröffneten die europäischen Aktienmärkte daraufhin tiefer.

Der DE30 kämpft in der Nähe des 21er EMA. Quelle: xStation 5 Bei einem Blick auf den DE30-Tageschart ist zu erkennen, dass die Rückgänge oberhalb des Unterstützungsniveaus bei 13.200 Punkten gestoppt wurden. Dies entspricht der oberen Grenze des Konsolidierungsbereichs Ende 2017. Im Moment kämpft der deutsche Leitindex um den 21er EMA. Sobald dieses Hindernis überwunden ist, können die Bullen den Preis in die Nähe des nächsten Widerstandsniveaus bei 13.330 Punkten bringen, wo auch der 8er EMA liegt. Sollte es zu einem Durchbruch nach oben kommen wäre eine Wiederaufnahme der Rallye in Richtung des Allzeithochs (13.600 Punkte) nicht unrealistisch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...