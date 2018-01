LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,50 auf 15,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Telekomkonzern sei auf dem Heimatmarkt gut positioniert, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem profitierten die Bonner von einem hohen operativen Gewinn (Ebitda) und freien Barmittelfluss der US-Tochter T-Mobile US. Währungsbelastungen und die neue Ausschüttungspolitik von T-Mobile US und der griechischen OTE hätten aber erhebliche Auswirkungen auf die Nettoverschuldung, die 2019 einen Spitzenwert erreichen dürfte, begründete der Analyst das neue Kursziel./bek/ajx

Datum der Analyse: 30.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005557508

