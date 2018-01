FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Unicredit von 20,20 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Paola Sabbione zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie optimistisch für den italienischen Bankensektor. Als Gründe führt sie die günstigen Konjunkturaussichten und Fortschritte im Abbau notleidender Kredite an. Die Unicredit ist ihr Favorit./ag/ajx

Datum der Analyse: 30.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN IT0005239360

AXC0136 2018-01-30/13:14