Hamburg (ots) - Der VfB Stuttgart verpflichtet etwas überraschend Tayfun Korkut als Nachfolger für den gefeuerten Hannes Wolf und erntet in den Medien einen Shitstorm dafür, der eines Hamburger SV würdig wäre.



Die Buchmacher von mybet bieten unter www.mybet.com ab sofort eine Wette darauf an, ob Tayfun Korkut noch vor Ende der laufenden Spielzeit wieder entlassen wird. Die Quoten:



JA: 3.60 NEIN: 1.25



Also sehen die Wettexperten eher keine weitere Eskalation im Stuttgarter Chaos. Abzuwarten bleibt, ob sie richtig liegen damit...



