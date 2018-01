Kurz vor Ultimo können die Heizölpreise im Januar mit einem Rückgang aufwarten. Auf Tagespreisbasis sinken die Notierungen um durchschnittlich 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter. Die Preistendenz zeigt wieder leicht nach unten und macht Hoffnung auf einen günstigeren Februar. Die Ölpreise an den internationalen Rohstoffbörsen in New York und London kamen am Montagmittag ins Rutschen und präsentieren sich ...

