FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Stefan Schulte, leitet vom Sommer an als neuer Präsident die Geschicke der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV). Das teilte der Flughafenverband am Dienstag mit. Demnach wählten die Vorstände und Geschäftsführer der deutschen Flughäfen Schulte bei einem Treffen in Frankfurt am Main.

Er löst von Juli an Michael Kerkloh ab, den Chef des Münchner Flughafens. Neuer Vize-Präsident des Verbandes wird Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Flughafen Düsseldorf. Die Amtszeit von Schulte und Schnalke dauert bis Ende 2020.

Die ADV mit Sitz in Berlin vertritt die Interessen der Flughäfen in Deutschland. Dabei geht es unter anderem um die Bereiche Recht, Wirtschaft, Umweltschutz und Infrastruktur./ikl/DP/tos

